Kayseri'deki kesik baş cinayetinde flaş gelişme!

28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. ve F.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının olay tarihinde 17 yaşındaki torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurtdışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Gelin S.B. ve oğlu F.B. hakkında başka bir soruşturma açıldığı öğrenilirken, F.B. hakkında ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan dava açıldı.



TV programına katıldılar



Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 nacak ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk F.B. ile öldürülen Pembe Boraze’nin oğlu M.B. ile kızı F.K. ve avukatlar hazır bulundu.



Babaanneleri ile dedikodu yüzünden tartışmışlar



Savcılık, önceki celsede verdiği ve bu celse tekrar ettiği mütalaasında olay tarihinde yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı. Mütalaada, iddiaya göre olay şöyle yaşandı:



“Babaanne Pembe Boraze ile oğlu Faruk B.’nin evleri aynı bahçe içerisinde iki ayrı evdi. Pembe Boraze’nin torunu F.B. isimli kız sürekli babaannesinin evinde yatardı. Ara sıra babaanne ile gelini S.B., torunları F.B. ve R.K. arasında tartışmalar yaşanırdı. İddiaya göre, Pembe Boraze’nin çıkardığı R.K.’nin nişanlısını sürekli gece eve aldığı, F.B.’nin de çalıştığı yerin sahibi ile kahve içtiği dedikodular köyde konuşulmaya başladı.”



‘Ben ona sorarım’ diye babaannesinin yanına gitmiş



Bu nedenle gelin S.B.’nin kızı F.B.’yi babaannesinin evine göndermemeye başladığı iddia edilen savcılık mütalaasında, bir tarla tartışması yüzünden kavganın büyüdüğü, olay günü 19.25 sıralarında yurt dışından gelen S.B.’nin kız kardeşi S.S.’ye F.B., R.K. ve S.B.’nin gittikleri, orada yine maktulün dedikodularından konunun açıldığı, R.K.’nin ‘bu kadın bizden ne istiyor’ dediği, S.S. ile S.B.’nin namaza durduğu sırada, R.K.’nin telefonda konuştuğu nişanlısının da dedikoduları öğrenmesi üzerine sinirlenerek ‘ben ona sorarım’ diye evden çıktığı, F.B.’nin ablasının peşinden gittiği, S.B.’nin de kıldığı namazını terk ederek kızlarının peşinden gittiği belirtildi.



Nacak ve bıçakla saldırmışlar



Nefret ve hiddet içerisinde babaanneleri Pembe Boraze’nin evlerine hırsla gelen R.K. ile F.B.’nin hırsla mutfaktan aldıkları bıçaklarla Pembe Boraze’nin boyun ve vücuduna defalarca vurdukları, ilerleyen aşamada evin bahçesinde odun kırmak için kullanılan nacak ile yere düşen maktulün boğazına vurarak kesildiği, nacak ile kimin tarafından vurulduğu belirlenememişse de eylemi fikir ve birlik içerisinde gerçekleştiren sıfatında olduklarının belirlendiği ifade edildi.



Anne de kızlarını suçtan kurtarmaya çalışmış



Mütalaada ayrıca hangi aşamada olay yerine ulaştığı ve olaya etkisi belirlenemeyen Pembe Boraze’nin gelini S.B.’nin bu aşamada kızlarını suçtan kurtarmak için evin mutfağında kızlarının ellerini yıkayıp, hiçbir şeyden habersiz gibi evlerine geldikleri, bu sırada F.B.’nin ‘ben babaanneme bir bakıp geliyorum’ diye gittiği, bu sırada S.B. ile R.K.’nin de tedirginlik içerisinde oldukları, F.B.’nin ‘babaannemi kesmişler’ diye yeni haber olmuş gibi bildirdiği, babaları F.B.’yi okul tarafına gönderip ambulansa yolu tarif etmesini isteyerek olay yerinden uzaklaştırdıklarının tespit edildiği ortaya çıktı.



‘Kasten öldürme’ suçundan ceza istedi



Öldürülen Pembe Boraze’nin torunlarının namusunu korumak için söylediği sözlerine tahrik oluşturmayacağı belirtilen mütalaada savcı tutuklu sanık F.B. hakkında TCK 82/1d maddeleri gereğince ‘canavarca hislerle eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yurt dışında firari olan R.K.’nin hakkında soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.



Sanık torun: "Gerçek katiller bulunsun”



Savcılık mütalaasına cevap veren sanık F.B., “Suçsuzum, ben babaanneme yardım ettim, o gün babaanneme yardım etmeseydim ömür boyu vicdan azabı çekecektim. Vicdanım şimdi rahat. Gerçek katillerin bulunmasını istiyorum. 7 sene boyunca ilçede üzerimize gelip, iftiralar atıldı. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.B.’ye ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak olayda tahrik olduğu kanaatine varan mahkeme, sanığın olay tarihinde yaşının 18’den küçük oluşu, haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak neticeten sanığa 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.