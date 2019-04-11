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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)
11.04.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Kayseri'deki DEAŞ davasında flaş gelişme

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Kayseri'deki DEAŞ davasında flaş gelişme

KAYSERİ'de, 3'ü kadın, 7'si tutuklu 8 sanığın, 'DEAŞ terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıkların bu suçtan cezalandırılmasını, tutuksuz sanığın ise beraatini talep etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Ekim 2018'de, terör örgütü DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı kişi ile bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda Ukrayna uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Muhammed Al Mahmud gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, sonradan yakalanan Muhammed Rebiğ İsmail ise 'örgüte yardım etme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan sanıklar, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar hazır bulunurken, tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail ise katılmadı. 

Sanık savunmalarının ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı, 3’ü kadın, 7 tutuklu sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail’in ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de 2'si Rus 7 DEAŞ'lı yakalandı
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