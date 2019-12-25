MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı
GeriGündem Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)
25.12.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

KAYSERİ’nin Pınarbaşı ilçesi Olukkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Best Van firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Jandarma ve İtfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle