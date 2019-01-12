Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın
Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Mobilya Kent 5082. Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Atölyenin depo kısmına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Söndürme çalışmaları sırasında çalışanların zorluk çıkarması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi de yönlendirildi. Atölyenin, hafta sonu olması nedeniyle birkaç saat önce kapatıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.
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