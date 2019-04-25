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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
25.04.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Kayseri’de dehşet anları! Polis köşeye sıkıştırınca...

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Kayseri'de "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve polise ateş açan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Köşeye sıkışan şahıs silahı önce karnına sonra kafasına doğrulttu. 15 suçtan kaydı bulunan şahıs polis ekiplerinin ikna çabası sonrasında üzücü bir olay yaşanmadan gözaltına alındı.

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  • Kayseri’de silahlı şüpheliyle polis arasında kovalamaca
  • Kayseri’de silahlı şüpheliyle polis arasında kovalamaca
  • Kayseri’de silahlı şüpheliyle polis arasında kovalamaca
  • Kayseri’de silahlı şüpheliyle polis arasında kovalamaca
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Kayseri'de 15 suçtan aranan silahlı bir şahıs ve polis ekipleri arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Köşeye sıkışan şahıs, elindeki silahla polise direnerek, silahı önce karnına sonra kafasına doğrulttu. Şahıs, polis ekiplerinin soğukkanlı davranarak ikna etmesi sonrasında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde 15 suçtan aranan Ç.K. (24), polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Polislere tabancayla ateş ederek kaçmaya çalışan Ç.K. ile polis arasında kovalamaca başladı. Araçla kaçamayacağını anlayan zanlı, Seher bulvarı üzerinde araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamaca sonrasında bir evin bahçesinde sıkıştırılan silahlı zanlı teslim olmakta direndi. Elindeki silahı karnına tutarak kendini vurmakla polisleri tehdit eden zanlı ile polis ekipleri arasında ikna çabaları başladı. Soğukkanlı davranarak görüşmeleri sürdüren polis ekipleri, silahı kafasına doğrultan zanlıyı ikna ederek elindeki silahla birlikte gözaltına aldı.

Zanlı Ç.K., polis otosuna konularak işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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