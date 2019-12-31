MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de çok acı olay! 11. kattan atladı
GeriGündem Kayseri'de çok acı olay! 11. kattan atladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 01:36,Son Güncelleme:/

Kayseri'de çok acı olay! 11. kattan atladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de çok acı olay! 11. kattan atladı

Kayseri'de, psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Fethiye K. (25) 11'inci kattan atlayarak intihar etti.

 Olay akşam 23.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik bunalıma giren Fethiye K. 15 katlı binanın 11'inci katındaki evlerinin penceresinden atladı.

Kayseride çok acı olay 11. kattan atladı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Fethiye K.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseride çok acı olay 11. kattan atladı

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle