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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
31.12.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Kaymaya başlayan kamyonu durdurmak için peşinden koştular sonrası korkunç

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Esenyurt'ta çalışır vaziyetteyken park ederek indikleri kamyonlarının yokuş aşağı kaymaya başladığını gören sürücü baba ile oğlu, kamyonu durdurmak için peşinden koşarak müdahale etti.  Baba Tevfik Biter kazayı hafif yaralı atlatırken oğlu Güven Biter kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde önceki gün saat 07.00 civarında meydana geldi. Tevfik Biter ve oğlu Güven Biter, çalışır vaziyetteyken  indikleri kamyon bir anda henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Baba ve oğlu kamyonun peşinden koşmaya başladı. Güven Biter kamyonun şoför kapısını açıp binmeye çalıştığı sırada kamyonun kapısı sitenin duvarına yandan çarparken, arada kalan Biter daha sonra kamyonun aşağıya doğru kaymasıyla sıkıştığı yerden kaldırıma düştü.

Kamyon kaymaya devam etti. Tevfik Biter, oğlu tekerleklerin altında kalmasın diye oğlunu kenara çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu kez kamyonun arka tekerleği de Güven Biter'in üzerinden geçti. Biter acı içinde kıvranmaya başladı. Kamyon ise bir süre daha yokuş aşağı gidip kaldırımı da aşıp boş arazide durdu. Olay sonrası ağır yaralı Güven Biter ile hafif yaralı babası çevredeki vatandaşlarca ambulans beklemeden çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Güven Biter ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Feci kaza saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kaymaya başlayan kamyonu durdurmak için peşinden koştular sonrası korkunç

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