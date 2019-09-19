Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınav başvuru şartları
Kaymakamlık sınavı için başvuru ekranı, Resmi Gazete'de de yayımlandığı gibi bugün ÖSYM üzerinden kabul ediliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanacak olan kaymakamlık sınavı başvurusu için bazı şartlar ise önem arz edecek. Peki, kaymakamlık sınavı başvuru işlemi nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte, kaymakamlık sınavı hakkında detaylar
Kaymakamlık sınav başvurusu için heyecanla beklenen süreç bugün başladı. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda, birçok bölümden adaylar başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, kaymakamlık sınavı başvurusu için gerekli şartlar neler olacak? İşte, kaymakamlık sınavı için başvuru işlemleri ve şartları hakkında bazı bilgiler
Toplam 100 kaymakam alımı için sınav başvuru ekranı aşağıdaki ekran üzerinden açılacaktır. Ekran açıldığında sınav başvuru ekranına ulaşmak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız
KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?
İlana göre, sınava girecek adaylarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.
Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.
Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması koşulları da aranacak.
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Kaymakamlık sınavı, 9 Kasım 2019'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için adaylara 150 dakika süre tanınacak.
Sınavda, 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.
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