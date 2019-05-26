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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van) (DHA)
26.05.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Kayıp lise birincisinin mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bu arada Gündüç’ün bir ay önce okulda düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okul birinciliği ödülü alan Gündüç'ün yaptığı konuşmada öğretmenlerinden helallik istediği görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşları Gündüç'ü kurtaramayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri suda arama yaparken, polis ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında arama yaptı. Dün akşam saatlerine kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Ekiplerin, günün ilk ışıklarıyla yeniden arama çalışması başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de çayda arama çalışması yaptı.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Okul birincisi Murat Gündüç'ün yaklaşık 1 ay önce okulda düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okul birinciliği ödülünü edebiyat öğretmeni Gamze Atan ve matematik öğretmeni Tuğçe Topal'dan alan Gündüç'ün yaptığı konuşmanın sonunda öğretmenlerinden helallik istediği görüldü. Arkadaşları tarafından alkışlanan Gündüç'ün bu görüntüleri yürekleri dağladı.

Kayıp lise birincisinin mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Murat Gündüç'ü arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarından beri sürdürülüyor. Çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı ekibi ile AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri de katıldı. Okul birincisi Murat'ın bulunması için Zernek Çayı'nda devam edilen arama çalışmalarını izleyen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Çalışmalara yöre sakinleri de destek verdi.

Kayıp lise birincisinin mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı

Van'da çaya düşen lise birincisi Murat kayboldu
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