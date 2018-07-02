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    Kayıp Leyla 18 gündür bulunamadı... O evde de arama yapıldı

    Turgay İPEK/AĞRI (DHA)
    02.07.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    AĞRI’da 18 gün önce Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü kaybolan Leyla Aydemir’i (4) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Ekipler, köyü ve çevresini didik didik ararken, Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir’e Kars’ta kendisini 'hoca' olarak tanıtan kişinin söylediği evde de arama yapıldı.

    Merkeze bağlı Bezirhane köyünde 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir’i arama çalışmalarına sabah erken saatlerde tekrar başlandı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpeği 'Mavi' de kullanılıyor.

    Kayıp Leyla 18 gündür bulunamadı... O evde de arama yapıldıBatman’dan gelen avcıların dün akşam ayrıldığı Bezirhane köyünü defalarca arayan ekipler, çalışmaları çevre köylere taşıdı. Leyla’yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün de çalışmalarını sürdürüyor.

    Kayıp Leyla 18 gündür bulunamadı... O evde de arama yapıldıEkip amiri Faysal Işık, her yeri en ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini belirterek, "Her gün yeni bir heyecanla aramalarımızı sürdürüyoruz. Umarım, emeklerimiz boşa çıkmaz ve Leyla’ya sağ salim ulaşırız" dedi.

    Ekiplerin insanüstü çabalarla torununu aradığını belirten Zeki Aydemir ise birkaç gün önce Kars’a gidip, kendisini 'hoca' olarak tanıtan biriyle görüştüğünü söyledi. 'Hoca'nın Leyla’nın olabileceğini söylediği bir evde de arama yapıldığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:
    "’Hoca’, Leyla’nın Kars’ın bir köyünde tutulduğunu söyledi. Güvenlik güçleri ile birlikte 'Hoca'nın söylediği köydeki eve gittik; ancak ev boştu. Artık kimseye inancım kalmadı. Bazı vicdansızlar bizimle dalga bile geçiyor. Kafayı çeken gecenin bir yarısı beni arayıp, 'Kızınız burada, şurada' diyor. Şaşırmış durumdayım. Artık telefonlarıma cevap vermek istemiyorum; ama bu kez gerçekten arayan olur, diye korkuyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah öyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."

    Kayıp Leyla 18 gündür bulunamadı... O evde de arama yapıldı

    Etiketler: Ağrı , Bezirhane Köyü , son dakika , haberler
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