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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Kayıp Ecrin için Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

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Kayıp Ecrin için Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan Ecrin için soruşturma başlatan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurdu.

Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan Ecrin'i bulmak için seferber olan ekipler, 5'nci günde de aramalarına devam ediyor. Kayıp Ecrin'in bulunması için 5'inci günde AFAD UMKE, sahil güvenlik, jandarma timleri ve çok sayıda civar köylerden katılan vatandaşlar arama çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, “Evinin önünde oynarken kaybolduğu ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma işlemleri sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş, Ecrin Kurnaz'ın bulunabileceği adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, sahil güvenlik ekiplerince karadan ve havadan çalışmalara başlanmıştır. Gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde Ecrin Kurnaz'a halen ulaşılmamış olup, Ecrin’in bulunmasına ve kişiyi yoksun kılma yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Ecrin'in kaybolmadan önceki görüntüleri
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