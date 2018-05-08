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    Kayıp çocuklardan sonra şimdi de muhtar bulunamıyor

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    3 yıldır haber alınamayan 2 kayıp çocuğun düştüğü sanılan Kelkit Çayı 13 gün önce bir can daha aldı. Tokat, Reşadiye'de aracıyla çaya yuvarlanan Çamlık Mahallesi muhtarı, 2 çocuk babası Ayhan Cebe, tüm aramalara rağmen bulunamadı

    Tokat, Reşadiye’de 2015’te kayıplara karışan Dursun Kağan Taşçı (8) ile Bayram Erol’dan (14) 3 yıldır haber alınamıyor. Kayıp çocukların düştüğü sanılan Kelkit Çayı 13 gün önce bir can daha aldı. Aracıyla çaya yuvarlanan Çamlık Mahallesi muhtarı, 2 çocuk babası Ayhan Cebe (39), tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kayıp çocukların aileleri, muhtar Cebe için devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Dursun ve Bayram için de belki bir iz bulunur diye umut içinde.

    Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre çocuklarının kaçırıldığını düşünen Taşçı ve Erol aileleri, Cumhurbaşkanlığı’na 2 çocuğun bulunması için yeniden arama çalışması başlatılması için mektup yazdı. Cumhurbaşkanlığı görevlileri, mektubun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırıldığı bilgisini verdi.

    Etiketler: gündem
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