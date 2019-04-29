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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.04.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Kayıp Buse için dere yatağının kuruması beklenecek

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Kayıp Buse için dere yatağının kuruması beklenecek

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan ve Ağva Deresi’ne düştüğü tahmin edilen üniversite öğrencisi Buse Acar’ın dere yatağında aranabilmesi için suyun yönü değiştirildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi ve özel eğitilmiş köpeklerin arama çalışmasına başlayabilmesi için suyu çekilen dere yatağının kuruması beklenecek.

24 Ocak’ta Batı Antalya’yı etkisi altına alan kötü hava koşulları sırasında meydana gelen hortumun Kemer’in Kuzdere Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’ni vurduğu sırada annesi Ayla Acar’ın kullandığı otomobille birlikte hortuma kapıldığı ve dereye düştüğü değerlendirilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar dere yatağında, hortumun ilerlediği güzergahta ve denizde yapılan tüm aramalara rağmen bugüne kadar bulunamadı.

Dere yatağının bir an önce kuruyarak özel eğitilmiş köpeklerle aranabilmesi için Ağva Deresi’nde bulunan su tutucu bentlerin kısmen yıkılarak dere yatağının kurutulması talebinde bulunan baba Ahmet Acar geçtiğimiz günlere kadar olumlu bir yanıt alamamıştı. DSİ’nin bentleri yıkmadan derenin suyunu bir taraftan akıtarak diğer tarafın kurumasını sağlamak için başladığı çalışmalar, daha sonra bentlerin uç kısımlarındaki taşların yerinden sökülmesiyle suyun çekilme süreci hızlanmıştı.

Dere yatağındaki suyun çekilmesiyle ortaya çıkan tabloda, üst tabakada killi toprak ve daha önce görülmeyen enkaz parçaları ortaya çıktı. DSİ’nin dere suyunu bir yönde tutmak için çalışmaları sürerken, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve özel eğitilmiş köpeklerle arama yapılması için birkaç gün dere yatağının kurumasının bekleneceği öğrenildi.

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