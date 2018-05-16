Kayıp 2 kişi İHA ile aranıyor

Arama çalışmaları kapsamında bugün Kelkit Çayı üzerindeki özel bir şirkete ait olan Hidroelektrik Santralinin baraj gölündeki su boşaltıldı. Suyu çekilen gölde İHA ile havadan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından ise zeminde arama yapıldı. Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak da arama çalışmalarını yerinde takip etti.

İki babanın çaresiz bekleyişi

Arama çalışmalarını 2.5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı ve geçtiğimiz ay kaybolan Ayhan Cebe’nin babası İbrahim Taşçı çaresiz bakışlarla izledi.

Taşçı, umutla beklediklerini belirterek, “Yetkililerden balçığın temizlenmesini istiyoruz. Hayırlısı Yaradandan, inşallah bulunur” dedi.

Aynan Cebe'nin babası Kamil Cebe ise, “Yavrumun bulunmasını bekliyoruz. Ne yapalım kaderi böyleymiş, elimizden bir şey gelmiyor. Arayanlar sağ olsun, devletimiz sağ olsun, hepsinden Rabbim razı olsun” şeklinde konuştu.