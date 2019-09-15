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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)
15.09.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Kayınpederinin dudağını ısırmıştı! Akılalmaz olayda yeni gelişme

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İstanbul Pendik'te kayınpederi Adil T.'nin dudağını ısırdığı öne sürülen Murat G'nin firari olduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G., “Kasten ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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  • Hannibal damat, kayınpederinin dudağını parçaladı
  • Hannibal damat, kayınpederinin dudağını parçaladı
  • Hannibal damat, kayınpederinin dudağını parçaladı
  • Hannibal damat, kayınpederinin dudağını parçaladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pendik'te eşinin evi terk etmesi üzerine tartıştığı kayınpederinin dudağını ısırdık sonra ortadan kaybolduğu ileri sürülen Murat G.'nin gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. 

İki şüpheli de savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. 

Sorgusunda, Pendik Çarşı'da alışveriş yaparken trafikte seyir halinde olan ağabeyinin kayınpederi Adil T. ile çarşıda karşılaştıklarını söyleyen Ferhat G., Adil T.'nin kendilerine küfür ettiği için aralarında tartışma çıktığını öne sürdü. 

'MAGANDALAR YÜZÜNDEN BEYZBOL SOPASI TAŞIYORUM'

Tartışma üzerine Adil T.'nin kendilerine saldıracağını düşündüğü için arabadaki beyzbol sopasını aldığını söyleyen Ferhat G., “Sopa ile kendimi ve annemi korumak için rastgele vurdum. Sopa beyzbol sopasıdır.

Beyzbol oynamıyorum. İstanbul trafiğinde magandalardan dolayı sürekli aracımızda beyzbol sopası taşıyordum.

Bu olay aslında ağabeyimin evlilik, boşanma mevzusu ile ilgili bir konudur" dedi. 

Savunmasında Adil T.'nin annesine vurduğunu öne süren Kadir G., “Ben de ona vurdum. Karşı taraf bizi tahrik etti. Anneme tornavida ile vurdu. Annem hastanede yatmaktadır. Adaletinize sığınıyorum. Bu olayı önceden planlamadık. Bu kişiler ile tesadüfen karşılaştık. Olayın böyle olmasını istemiyordum. Kadına yapılan şiddetten dolayı annem haberlere çıktı. 

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme, iki kardeşi de, “Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Yol ortasında başladı böyle bitti... Damat kayınpederinin dudağını ısırdı
Yol ortasında başladı böyle bitti... Damat kayınpederinin dudağını ısırdı
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