Kayınbiraderini cami avlusunda öldüren sanık o anları anlattı

Geçen yıl Ağustos ayında Çorum kent merkezinde bulunan Ulu Cami'nin avlusunda meydana gelen olayda Üzeyir Mol, öğle namazını kılmak için camiye gelen ve avludaki şadırvanda abdest alan kayınbiraderi Ramazan Güllü’yü tabancayla ensesine 2 el ateş ederek öldürdü. Bir kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Üzeyir Mol, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, her şeyin bir anda olduğunu, olanlara anlam veremediğini söyledi. Mol, ifadesinde şöyle dedi:

"Ben İtalya’ya giderek burada eski araba alım satım işiyle uğraşmaya başladım. 2012 yılında da kayınbiraderimi yanıma aldım. Onu işlerime ortak ettim. 2 yıl boyunca birlikte çalıştık. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Son dönemlerde hesaplarda açıklar vardı. Hatta birlikte yaptığımız işleri başkalarına verdiğini duydum. Bir süre sesimi çıkarmadım. Başka sorunlar da ortaya çıkmıştı. Sonra ortaklığımız bitti. Çok zarara uğramıştım iflasın eşiğine gelmiştim. Olayın olduğu gün emlakçıda işim vardı. İşlerimi hallettim. Kayınbiraderim ile gerek yurt dışında gerekse yurt içinde pek çok sorun yaşadığımız için cinayeti işlediğim gün Ramazan Güllü, oturmuş şadırvanda abdest alıyordu. Kendisini gördüm. Daha önce yaşanan olaylardan dolayı bir anda gözüm döndü, ne olduğunu ben de anlayamadım. Nereye ateş ettim kime ateş ettim bilmiyorum. Böyle bir olayı yapmak istemezdim. Halen olanlara anlam veremiyorum. Daha önce herhangi bir plan da yapmadım."

Ölen Razaman Güllü'nün avukatı Recep Eker ise "Cinayetin cami avlusunda işlenmesini şiddetle kınıyoruz. Bu olay tamamen tasarlayarak yapılmıştır" dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.