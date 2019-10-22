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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.10.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarına görevlendirmeler

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Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarına görevlendirmeler

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in yerine görevlendirme yapıldı.

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dün gözaltına alınan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan soruşturma dosyasının, "terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında açılan dosyasıyla birleştirildiği, dosyanın derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Yılmaz'ın Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'un "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği belirtildi.

Bismil

Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz hakkında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan açılan dosyaların Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında açtığı soruşturma dosyasıyla birleştirildiği, dosyanın derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddesi uyarınca Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." 

Kocaköy 

Açıklamada, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne üye olmak" suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma dosyasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Nazlier hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddesi kapsamında Kaymakam Yasin Yunak'ın Kocaköy Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Ercişte gözaltındaki HDPli Çetinin yerine Kaymakam görevlendirildi
Erciş'te gözaltındaki HDP'li Çetin'in yerine Kaymakam görevlendirildi

 

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