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    Kavuştular ama hapiste

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    28.05.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    GAZİ Mahallesi’nde yaşayan Aylin Işık (26), 5 yıllık eşi Cihangir Işık’ı geçen yıl 17 Aralık’ta evlerinin yatak odasında tüfekle vurarak öldürdü. Polise giderek teslim olduğunda, eşi tarafından her gün dövüldüğünü, ölümle tehdit edildiğini, olay gecesi de aynı şeylerin yaşandığını söyleyen Aylin Işık, “Silahı önce kafama, sonra boğazıma dayadı. ‘Senin işin bitti’ diye bağırdı. Silahı elinden aldım” dedi. Aylin Işık o gece polislere tek bir soru sordu: Canından çok sevdiği 4 yaşındaki oğluna ne olacağını…

    Çıkartıldığı mahkemede tutuklanan Aylin Işık’ın oğlu bir çocuk yurduna yerleştirildi. Daha sonra da hiç tanımadığı Yalova’da yaşayan babaannesine verildi. Babaanne, amca ve halalar çocuğun velayetini alabilmek için Aylin’e dava açtı. Velayet davasına bakan mahkeme, çocuğun, annenin ve davayı açan babaannenin durumuyla ilgili bir rapor hazırlanmasını istedi. Raporda çocuğun annesiyle kalması gerektiği, cezaevi koşullarının da buna uygun olduğu belirtildi. 4 yaşındaki D. bu raporla 27 Nisan’da cezaevinde de olsa annesine kavuşabildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Cihangir Işık , gündem
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