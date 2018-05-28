Kavuştular ama hapiste

Çıkartıldığı mahkemede tutuklanan Aylin Işık’ın oğlu bir çocuk yurduna yerleştirildi. Daha sonra da hiç tanımadığı Yalova’da yaşayan babaannesine verildi. Babaanne, amca ve halalar çocuğun velayetini alabilmek için Aylin’e dava açtı. Velayet davasına bakan mahkeme, çocuğun, annenin ve davayı açan babaannenin durumuyla ilgili bir rapor hazırlanmasını istedi. Raporda çocuğun annesiyle kalması gerektiği, cezaevi koşullarının da buna uygun olduğu belirtildi. 4 yaşındaki D. bu raporla 27 Nisan’da cezaevinde de olsa annesine kavuşabildi.



