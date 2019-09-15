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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arif ARSLAN/BATMAN (DHA)
15.09.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Kavga edenleri ayırmak istedi, canından oldu! O anlar kamerada...

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Kavga edenleri ayırmak istedi, canından oldu! O anlar kamerada...

Batman'da dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinin 2'nci katındaki saldırganların tabancayla çevreye ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarında bir grup ile pazarcı esnafı arasında 100 TL'lik sahte banknot yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada tarafları ayırmak isteyen işportacı Deniz Özbek, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Özbek ile birlikte kavgada yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Deniz Özbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

15 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Beşevler Mahallesi'nde oturan 9 kişilik ailesinin geçimini pazarda işportacılık yaparak sağlayan Deniz Özbek'in 15 gün önce Hande Demir (19) ile nişanladığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Deniz Özbek'in cenazesi, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürdürülürken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişinin de emniyette sorgulandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavganın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin 2'nci katındaki saldırganların tabancayla çevreye ateş ettiği anlar yer aldı.

Kavga edenleri ayırmak istedi, canından oldu O anlar kamerada...

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