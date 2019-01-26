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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Emin BAL/DHA
26.01.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Kato Dağı'nda 7 metre karda vatan nöbeti 

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Kato Dağı'nda 7 metre karda vatan nöbeti 

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi yolunda kar kalınlığı 7 metreye ulaştı.

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  • Kato Dağında 7 metre karda vatan nöbeti
  • Kato Dağında 7 metre karda vatan nöbeti
  • Kato Dağında 7 metre karda vatan nöbeti
  • Kato Dağında 7 metre karda vatan nöbeti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karla mücadele ekipleri 15 gün kapalı kalan yolu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ise helikopter ile sağlanıyor. 

Beytüşşebap'ta son yılların en ağır kışı yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır aralıkla yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Son yıllarda düzenlenen en kapsamlı operasyonlarla terörün temizlendiği Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nin yolu da 15 gün kapalı kaldı. Üs bölgesine ulaşım sağlanması için Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Görüş mesafesinin çok düşük olduğu, kar kalınlığının 7 metreyi aştığı yolu, ekipler zorlu şartlara rağmen ulaşıma açmayı başardı.  Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de karla mücadele ekiplerine çay ikram etti.

'ASKERLERİMİZ İÇİN BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'

Beytüşşebap ilçesini ziyaret eden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nin yolunun kardan temizlendiğini dile getirerek, askerler için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Vali Aktaş, "Askerimiz, polisimiz, korucularımız, halkımızın huzuru, güvenliği için kar kış demeden en ücra dağlarda görev yapıyor. Üs bölgemizde 6,7 metre karın yağdığı yerlerde görev yapıyorlar. Başarılar diliyoruz. Onların bulundukları yerlerde rahat edebilmeleri için bütün devlet olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Kar yağışının olduğu günlerde üs bölgesinin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yol ulaşıma açıldı. Yol kapalı olsa dahi askeri üs bölgesine helikopterle askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara ve her yerde görev yapan askerimize, polisimize, korucumuza yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. 

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