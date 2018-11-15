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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST / İSTANBUL
15.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Katilleri elektrik sobası

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Katilleri elektrik sobası

YouTube’da yayınladığı komik videolarının binlerce takipçisi bulunan Emre Özkan (25) ile arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı’nın (22) ölümüne neden olan yangının sebebi belli oldu.

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  • Ünlü Youtuber ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti
  • Ünlü Youtuber ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti
  • Ünlü Youtuber ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti
  • Ünlü Youtuber ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

FENOMEN Emre Özkan ile arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, önceki gün stüdyoda kayıt yaparken çıkan yangında alevlerin arasında kalmış, hayatlarını kaybetmişlerdi. Bağcılar’daki Cebel Pasajı’nın bodrum katında bulunan ve ses geçirmemesi için köpükle kaplı olan stüdyonun, yeni alınan elektrik sobasının kablosunun aşırı ısınması nedeniyle yandığı belirlendi.

Katilleri elektrik sobası

ALEVLER GİRİŞİ KAPATMIŞ

Emre Özkan, arkadaşı Nahide Cansu Kovancı’nın seslendirdiği şarkıları kaydederken çıkan alevler ve yoğun duman kısa sürede stüdyonun girişini kapattı. Özkan da Kovancı da yangını farkına vardıklarında artık çok geçti. Her ikisi de yoğun dumanda boğularak hayatlarını kaybetti. İş hanından çıkan dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiyeciler yangını söndürdüklerinde içeride iki gencin cansız bedenlerini buldu. Emre Özkan, Samsun’un Havza ilçesinde, Nahide Cansu Kovancı ise Tekirdağ Çorlu’da toprağa verildi. 

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında öldü
daha fazla video için
Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında öldü
Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında öldü
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