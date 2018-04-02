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    Katiline ‘aldatma düşüncesi’ indirimi

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    02.04.2018 - 20:11 | Son Güncelleme:

    Ümraniye'de, iki çocuğunun annesi Duygu Kadakal’ı (27) uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen yabancı bir erkekle girdiği otelin lobisinde defalarca bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal’ın (36), “haksız tahrik” indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

    Kararda şu ifadelere yer verildi:

    “Maktul kısa bir süre önce boşanma davası açmış ise de uyuşturucu satıcısı olarak bilinen yabancı bir erkek ile otele giderek sadakat yükümlülüğüne aykırı eylemde bulunmuştur. Bu haksız hareketi ile sanığın eşi tarafından aldatıldığı düşüncesi ile hareket etmesine sebep olmuştur. Sanığın maktulden kaynaklı haksız fiilin etkisi altında haksız tahrik nedeni ile atılı eylemi işlediği kabul edilmiştir” denildi.

    Bir üye hâkimin itiraz gerekçesi de karara şu ifadelerle yansıtıldı: “Sanık, boşanma davası ile sıkıntılı yürüyen evliliğini sonlandırmak yerine, eşini takip ederek öldürmeyi tercih ettiği için haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerekir.” 

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    Etiketler: gazetehaberleri , Ümraniye , Duygu Kadakal , gündem
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