Katilin eşi de beraat etti

Taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti 9 Mayıs 2017’de öldürülmüş, cinayetle ilgili Ali Yamuç ve eşi Fatma Yamuç tutuklanmıştı. Bir süre önce Ali Yamuç cezaevinde intihar etti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Fatma Yamuç, beraat ederken hakkında ’suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.



Mahkeme ayrıca tanıkların, Yamuç’un maden ocağı sahibi olduğu iddia edilen kişiyle görüştüğü, olayda azmettirilmiş olabileceği ifadeleri üzerine adı geçen kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.



