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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
23.07.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Katili Gökçe'yi suçladı! Arkadaşı her şeyi yalanladı

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Katili Gökçe'yi suçladı! Arkadaşı her şeyi yalanladı

ANTALYA'da trans birey Gökçe Saygı'yı (39) 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın (20) hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Olayın tek görgü tanığı Ş.K. ifadesinde, sanığın kendisine "Rüyamda Gökçe'yi bıçaklıyordum. Zaten doğrayıp klozete atıyordum" dediğini söyledi.

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  • Trans birey katili: Rüyamda bıçakla doğrayıp klozete atıyordum
  • Trans birey katili: Rüyamda bıçakla doğrayıp klozete atıyordum
  • Trans birey katili: Rüyamda bıçakla doğrayıp klozete atıyordum
  • Trans birey katili: Rüyamda bıçakla doğrayıp klozete atıyordum
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Olay, 13 Mayıs günü sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, “Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşular, seslerin birinci katta oturan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtında çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Daha sonra yakalanan şüpheli Şahin Yalçın, tutuklandı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede sanık Şahin Yalçın ile olay sırasında evde bulunan Ş.K yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. 'Naz' takma adını kullanan Gökçe Saygı'yı 5-6 aydır tanıdığını ifade eden Şahin Yalçın, “Maktul olayın olduğu sokakta çalıştığım iş yerine ikinci el ev eşyası almak için gelmişti. Kendisiyle o şekilde tanıştık ve arkadaş olduk. Birbirimize 'kanka' diye hitap ederdik. Zaman zaman maktulun evine kahve içmeye giderdim ama sadece sohbet ederdik. Kendisi ile hiç cinsel birlikteliğim olmadı" dedi. Olayın meydana geldiği gün ağabeyi ile tartıştığını belirten Şahin Yalçın, savunmasında şu cümlelere yer verdi:

“Bizimle kalan 7-8 yıllık arkadaşım Ş.K. ile gezmeye çıktım. Ablama yük olmamak için ona gitmedim. Aklıma Naz'ın evi geldi. Kendisini arayarak bir arkadaşımla gelmek istediğimi söyledim. O da kabul etti. Saat 02.30 sıralarında Ş. ile Naz'ın evine gittik.

Bir süre sohbet ettik. Önce salonda oturduk. Naz sabaha karşı saat 04.10'da başlayan alt yazılı bir filmi izliyordu. Film altyazılı olduğu için sıkıldım ve uyudum. Bir ara televizyonun kapandığını hissettim. Naz ile Ş.K. kalkıp odaya geçti.

Yatağın üzerinde yüzüstü yan yana uzanıp telefondan başka bir film izlemeye başladılar. Ben aralarında cinsel ilişki yaşanıp yaşanmadığını görmedim. Uykum kaçınca sigara için lavaboya gittim. Sonra yanlarına gidip ben de yüzüstü uzanıp filmi izlemeye başladım. Orada uyuyakaldım. Bir müddet sonra uyandığımda Naz'ın saçımı okşadığını fark ettim. Ş.K. da yanımızdaydı.

Naz kısık bir sesle 'Üç kişi toplu seks yapalım' dedi. Ş.K.'nın duyup duymadığını bilmiyorum. Teklifi kabul etmedim. Direkt mutfağa gidip uzun bir bıçak aldım ve odaya döndüm. Naz ve Ş. aynı şekilde yüz üstü uzanmış film izliyordu. Naz bu kez bana dokunmaya başladı.

Sinirlendim. Üzerimde sakladığım bıçağı çıkararak Naz'ın bel kısmına bıçakla vurmaya başladım. Ş.K. korkup kaçtı. Ş.K. bana engel olmadı, sadece 'Yapma, niye vuruyorsun?' dedi. Ş.K., bana engel olsaydı belki de maktul ölmeyecekti. Ama sanırım Ş.K. korktuğu için müdahale etmedi. Ben Naz'ı sürekli bıçakladım. Naz'ın hiç sesi çıkmadı. Bağırmadı. Sonrasında ceketimi alarak evden çıktım. Ardından teslim oldum."

'ORTADA HİÇBİR ŞEY YOKKEN BIÇAKLADI'

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Ş.K. ise ifadesinde şunları anlattı:

“Naz, Şahin'in arkadaşıydı. Benimle samimi değildi. Önce salonda oturduk. Ardından Şahin uyuyakalınca evde iki yatak odası vardı. Ben bir yatak odasına, Naz da kendi yatak odasına geçti. Bir süre sonra Naz benim odaya geldi ve 'Eğer uykun yoksa gel benim odamda film izleyelim. Muhabbet edelim' dedi. Kabul ettim. Yatakta yüzüstü telefondan korku filmi izlemeye başladık.

Gülüp eğleniyorduk. Film bitimine 5-6 dakika kala Şahin de yanımıza geldi ve Naz'ın sol tarafına, aynı pozisyonda uzandı. Bir ara film izler gibi oldu, sonra da 'korkarım' deyip yüzünü çevirdi. Film bitiminde Şahin ortada hiçbir şey yokken maktul Naz'ın sırtına bıçakla birkaç kez vurdu. Ben 'Şahin yapma, Allah için' diye bağırınca, Naz da 'Öldüm Şahin öldüm, yapma Şahin' diye bağırdı.

Şahin durmadan maktule vurmaya devam ediyordu. Korktum kaçtım. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Maktulle arasında bir tartışma olmadı. Maktul bana veya Şahin'e yönelik cinsel istekte bulunmadı.

Maktulün Şahin'i okşayıp, öptüğünü görmedim. Şahin elleri kanlı bir şekilde arkamdan geldi ve Şahin'in ağabeyinin evine gittik. Şahin'e yolda 'Neden böyle bir şey yaptın?' diye sorduğumda bana, 'Bir anlık öfke. Rüyamda Gökçe'yi bıçaklıyordum.

Zaten doğrayıp klozete atıyordum' yanıtını verdi. Şahin ben evden çıkarken Gökçe'yi bıçaklamaya devam ettiğini ve hatta bağırmasın diye yastığı Gökçe'nin ağız kısmına bastırdığını da söyledi. Şahin bıçağı lavaboda yıkadıktan sonra üzerini değiştirdi ve evden çıktık. Sonrasında ağabeyi polisi aradı ve Şahin teslim oldu. Ben ve Şahin, Gökçe ile ilişkiye girmedik."

Antalya Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre maktulün vücudunda 22 bıçak yarası olduğu ve bunların 12'sinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. İddianameyi hazırlayan savcı, şüphelinin sebepsiz yere maktulu bıçaklayarak öldürdüğüne dikkat çekti.

'Kasten insan öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle açılan davanın duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

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