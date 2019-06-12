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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
12.06.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Katil ısrar etti indirimi ‘kaptı’

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Katil ısrar etti indirimi ‘kaptı’

Eşini öldürdüğü için müebbet hapis alan koca, eşinin kendisini aldattığını söyledi. Yargıtay kararı bozarak öldürülen kadının telefon dökümüne bakılmasını istedi. Aldatıldığına dair bilgi tespit edilememesine rağmen katil eşin “ısrarlı ve istikrarlı savunması” indirimi ‘kapması’ için yeterli oldu.

Eskişehir’de yaşayan Ramazan Dikbıyık, 14 Eylül 2014’te, Facebook’a giren iki çocuk annesi eşi Şeker Dikbıyık’ı (39) bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan ağabeyinin eşi Saliha Uyar’ı da “Şeker’i sen kötü yola düşürdün” diye bıçakladı. Dikbıyık ifadesinde, “Telefonuna sürekli mesaj geliyordu. Eskişehir’e taşındım. Facebook’a girmemesi için uyardım. ‘Bana karışamazsın’ dedi. Kendimi kaybettim” dedi. Saliha Uyar ise çiftin Facebook nedeniyle kavga ettiklerini söyledi. 

‘İSPATLANAMASA DA HAKSIZ TAHRİK’

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 1 Ocak 2015’te sonuçlanan davada Dikbıyık, eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Uyar’ı öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada haksız tahrik ve “suça eğilimli kişiliğinden” ötürü iyi hal indirimi yapılmadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 26 Eylül 2018’de kararı bozdu. Daire, Şeker’e ait telefon görüşme ve mesaj içeriklerinin getirilmesini, haksız tahrik olup olmadığı araştırıldıktan sonra karar verilmesini istedi.

Mahkeme, 28 Mayıs’ta ikinci kararını verdi. Gerekçeli karara göre Şeker’in kullandığı telefon hattının başkaları adına göründüğü ve “hangi tarihler arasında maktul tarafından kullanıldığının tespit edilemediği” anlaşıldı. Ancak katil eşin “ısrarlı ve istikrarlı savunması” nedeniyle Şeker Dikbıyık’ın evlilik sadakatine aykırı hareket ettiği yönünde düşünce oluştuğu savunuldu.

Skandal kararda şöyle denildi: “Sanığın ısrarlı ve istikrarlı savunması ve Saliha Uyar’ın beyanları birlikte değerlendirildiğinde, maktulün evli olduğu halde sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder şekilde başkaları ile telefon veya sosyal medya aracılığıyla görüştüğüne dair düşünce oluştuğu, her ne kadar HTS kayıtları ile ispatlanamasa da, eylemin haksız tahrik ile gerçekleştiği...”

Dikbıyık’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 24 yıla indirildi.

ASIL SEBEP AYRILMAK İSTEMESİ

Öldürülen Dikbıyık’ın avukatı Pınar Çelik Arpacı, “Şeker’in aldattığına yönelik delil bulunamadı. Buna rağmen mahkeme, ‘Sanık aldatıldığını hissediyorsa aldatılmıştır’ diye cezayı 24 yıla düşürdü. Kadın cinayetlerinin en bildik savunması olan, haksız tahrikten faydalanmak için söylenen ‘Eşim aldatıyordu’ savunmasına mahkemelerce verilen prim, bu cinayetlere giden yolları açıyor. Cinayetin asıl sebebi, Şeker’in eşinden ayrılmak istemesidir” dedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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