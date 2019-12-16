Kateter nedir? Kateter ne demek?

Kateter, cerrahi operasyonlar esnasında sıklıkla kullanılan bir alettir. Aferez işlemi sırasında kanı vücuttan alıp işleyebilmek için belirli bir hızda ve hacimde kanı cihaz çekmek gerekmektedir. Bu nedenle damar yolunun iyi olmadığı durumlarda kateter takılır.

Tıpta kateter, bir vücut boşluğuna, damarına veya kanalına sokulabilen bir tüptür. Bu sayede kateterler cerrahi aletlerle beraber drenaja, sıvıların zerk edilmesine veya dışarı çıkarılmasına yardımcı olur. Birçok kullanım durumunda kateter dar ve esnek bir tüp olmasına rağmen bazı durumlarda geniş ve sert tüpler de kullanılmaktadır.