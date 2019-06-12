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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi alımı yapacak | Başvuru şartları neler?

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Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi alımı yapacak | Başvuru şartları neler?

Dünyaca ünlü havayolu şirketi Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Şirket, kabin görevlisi personel başvurularını web sitesi üzerinden adayların erişimine açtı. Katar Havayolları personel alımı başvuruları 7 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Peki, başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylar.

Türkiye’ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları, İstanbul’da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular da başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihini 7 Temmuz olduğunu duyurdu. Başvurusu kabul edilenler Doha’da yaşayacak. İşte, Katar Havayolları kabin görevlisi alımı ile ilgili detaylar.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul’da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek. Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanıa, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

KATAR HAVAYOLLARI KABİN GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Katar Havayolları’nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:

Minimum 21 yaşında olmak

Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

Doha’ya taşınmaya istekli

Minimum lise mezunu

Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:

1.Online başvuru tamamlanacak

2.İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek

3. Etkinliğe katılıma hazırlık

4. Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak. Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, Pasaportun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.

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