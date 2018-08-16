Katar Emiri'nden 15 milyar dolarlık ziyaret
KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün Türkiye’ye sürpriz bir çalışma ziyareti yaptı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Al Sani arasında samimi görüntüler dikkat çekti. Erdoğan ve Al Sani, çalışma yemeğinde ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.
Türkiye’nin ABD’nin yaptırımlarıyla karşılaştığı bir dönemde gerçekeşen çalışma yemeğine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi de eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ziyaretle ilgili “Bu ziyareti önemsiyoruz. Katar’ın Türkiye’nin yanında olduğunun da bir işaretidir” dedi.
Beştepe’de 3.5 saat süren görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında özetle şöyle denildi: “Katar Emiri Şeyh Temim’in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirmişlerdir.”
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