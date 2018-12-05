Kastamonu'da yüz kızartan operasyon! Sınır dışı edildiler
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, ilçe merkezinde fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu N.D. (24), M.R. (28), İ.R. (39) ve N.Z. (24) isimli kadınlar ise sınır dışı edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle