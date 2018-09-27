Kastamonu'da korkutan yangın! 8 ev alevler içinde
Kastamonu'nun Küre ilçesi İğdir Köyü'nde çıkan yangında 8 ev alevler içerisinde kaldı. İtfaiye ve orman işletme ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İğdir köyü Curlar Mahallesi'nde Salih Hüner'in evinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, çoğunluğu ahşap olan çevredeki evlere de sıçradı.
Yangında ilk belirlemelere göre 8 ev, bir ahır ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi.
Yangına köylülerin yanı sıra Kastamonu, Küre, İnebolu ve Devrekani belediye itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, su tankeri, itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale ediyor.
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