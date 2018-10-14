'Kaşıkçı'lı 707'nci hafta
KAYIP yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin 707’nci eylemi, grubun Galatasaray Meydanı’na yürümesine izin verilmemesi nedeniyle İnsan Hakları Derneği’nin(İHD) İstanbul Şubesi önünde yapıldı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katılığı eylemde, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın fotoğrafı açıldı.
700’üncü haftada Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’nin o tarihten sonra Galatasaray meydanı’na yürümelerine de izin verilmedi. Grup dün 707’nci eylemlerini İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde yaptı. Geniş güvenlik önlemleri alınan eylemde Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na yürümesine izin verilmedi. Cumartesi Anneleri’ne DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve bazı DİSK üyeleri ile bazı KESK, TMMOB ve TTB üyeleri de destek verdi. İHD İstanbul Şubesi önünde okunan basın açıklamasında, “Hakikat ve adalet talebimiz gerçekleşinceye kadar kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma mekânı olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle