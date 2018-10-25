Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Kuyuyu arama izni verilmedi
Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bahçesindeki kuyuda arama izni verilmedi. Kuyudaki sudan örnek alındı.
Soruşturma ekibi, konsolosluğun kanalizasyon haritasını istedi ve kanalizasyondan örnek alındığı belirtildi. Öte yandan Sultangazi'de bulunan aracının içinden çıkan eşyaların yurtdışına giden bir konsolosluk çalışanının eşyaları olduğu ortaya çıktı.
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