"Kaset komplosu" davası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Kaset komplosu" davası
GeriGündem "Kaset komplosu" davası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.12.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

"Kaset komplosu" davası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Kaset komplosu" davası

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. 

Mahkeme, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın özel hayatıyla alakalı olduğu iddia edilen görüntülerin yayımlanmasıyla alakalı o dönem Akit gazetesinin haber müdürlüğünü yapan F.A'yı tanık olarak dinledi. 

F.A, 2010'da yaşanan olaylar sırasında gazetenin haber müdürlüğünü yaparken "habervaktim.com" isimli internet sitesinden de sorumlu olduğunu söyledi. Bu sorumluluğun haberlerin ve köşe yazılarının internet sitesine aktarılmasından, güncel olayların yayımlanmasından ibaret olduğunu anlatan F.A, olay günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir programı dolayısıyla Ankara dışında olduğunu ifade etti. 

F.A, o günün akşam saatlerinde gazetenin Ankara temsilcisi sanık Yener Dönmez'in telefon ettiğini, kendisini arayan gazeteci Cevheri Güven'in Deniz Baykal ile ilgili bir videonun linkini "habervaktim.com"un ihbar hattına gönderdiğini ve haber yapılabileceğini söylediğini aktardı. F.A, Dönmez ile görüşmesinin ya kendisinin ya da onun aramasıyla olmuş olabileceğini, zaman geçtiği için tam olarak hatırlamadığını da bildirdi. 

Bu konu kendilerini aşacağı için Dönmez'in gazetenin patronuyla görüşmeyi düşündüğünü, patronun bilgisi dahilinde de haberin "habervaktim.com" internet sitesinden yayımlandığını belirten F.A, ancak haberde görüntü için link verildiğini söyledi. F.A, görüntüyü izlemek isteyenlerin bu linke tıkladığında "metacafe.com" internet sitesine yönlendirildiğini, bu yüzden "habervaktim.com"un görüntüyü direkt yayımlamış olmadığını ifade etti. 

Bu alıntılama olayından bir iki gün sonra gazetenin patronunun, bir televizyon kanalındaki programa katıldığını ifade eden F.A, olayın nasıl geliştiğini anlattığını, bu yüzden haber yayımlanmadan önce önce Dönmez'in onu aramış olduğunu anladığını aktardı. 

F.A, görüntünün Cevheri Güven'in dışında bir başkası tarafından da ihbar hattına gönderilmiş olabileceğini, bunu net olarak bilmediğini dile getirdi. 
Duruşmaya öğle arası verildi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler

Bu kış rekor bekleniyor... Uzman isimden çarpıcı açıklamalar

Ankara kulisleri hareketlendi... İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi...

Ünlü spikerin felç kaldığı olayda ceza belli oldu