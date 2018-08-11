Kaset davasında 14 tahliye
ESKİ CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 14 kişinin tahliyesine hükmetti.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki salonda görülen duruşmada, tahliye edilenlere yurt dışı çıkış yasağı da konularak adli kontrol şartı getirildi. Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 25 Eylül’e ertelendi.
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