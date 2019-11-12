Kasadan çıkmıştı... 5 yıl hapsi istendi
Beyaz Müzayede’nin sahibi Aziz Asım Karadeniz hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddianameye göre, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde yapılan sayımda Feyhaman Duran’a ait ‘Ortaköy’ isimli yağlı boya tablonun kayıp olduğu belirlendi. Duran’ın kayıp tablosunun müzayede şirketinde olduğu ihbarı üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü savcılığa başvurdu.
29 Mayıs’ta Beyaz Müzayede şirketine baskın yapıldı. Aramada, Ankara’daki müzeden çalıntı olduğu tespit edilen tablo ile 12 sikke ve bir madalyon ele geçirildi.
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