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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Karton kutulu keşifle beraat

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr

Aralarında çıkan tartışma sonucu birlikte yaşadığı ilkokul öğretmeni Şengül Karaca’yı evlerinin camından iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Aydın beraat etti. Duruşma savcısı keşif sırasında yapılan ölçümlerin olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde kesin ayrım yapılmasına olanak vermediğini söyledi.

İSTANBUL Beyoğlu’nda yaşayan Şengül Karaca ile Hasan Aydın, 4 Mayıs 2017’de, dışarıda yemek yedikten sonra Cambazoğlu Sokak’taki evlerine gelmiş, kısa süre sonra aralarında tartışma çıktmıştı. İddiaya göre arkadaşlarına Facebook’tan Hasan Aydın’ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj atan Karaca, 02.00 sıralarında 3’üncü kattaki evin penceresinden sokağa düşüp ölmüştü.

Olayın ardından tutuklanan Hasan Aydın hakkında ‘kasten adam öldürmek’ten dava açılmıştı. İstanbul 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren sanık Hasan Aydın, “Olaydan önce tartışmıştık. Salonda uyuyordum, uyandığımda bağırıyordu. Pencereden atlamak istedi. Şengül’ü atlamaması için tuttum ve aşağıda bulunanlara ‘Buradan gidin dikkatini dağıtıyorsunuz’ dedim. Maktule pencereden atlayınca üzerimdeki eşofmanı çıkarıp pantolon giymiştim. Üzerimdeki pantolona bulaşan kanın nasıl olduğunu bilmiyorum” dedi.

Savcısı ise keşif sırasında yapılan ölçümlerin olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde kesin ayrım yapılmasına olanak vermediğini, pencerenin dar olduğu (0,64m), bir kişinin kendi isteği dışında arkadan itilmek suretiyle atılmasının hatta kişi pencere pervazından yüzü dışarı bakar vaziyette oturmuş olsa dahi oldukça zor olduğu yönünde değerlendirme yapıldığını hatırlattı. Savcı “Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın mahkûmiyeti için kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığından beraatına karar verilmesi talep olunur” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme atılı suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesi ile Hasan Aydın’ın beraatına ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Karton kutulu keşifle beraat

 

‘MANKEN MALİYETLİ’

MAHKEME, Şengül Karaca’ya ait otopsi raporunda belirtildiği üzere 152 cm boyunda 55 kg ağırlığında cansız konu mankeni hazırlanması için Ulusal Kriminal Laboratuvarı’na yazı yazmıştı. Ancak keşif sırasında konu mankenlerinin kesin sonuçlar vermemesi ve maliyetli olması nedeniyle talepten vazgeçilmişti. Ölçümler sırasında karton kutu kullanılmıştı.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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