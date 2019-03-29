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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
29.03.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Kartal'da sır cinayet! İki üniversite öğrencisi polise gidip her şeyi itiraf etti

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Kartal'da sır cinayet! İki üniversite öğrencisi polise gidip her şeyi itiraf etti

İstanbul, Kartal Sahili'nde kayalıkların üzerinde başından vurularak öldürülmüş olarak bulunan Tolga Aksünger(24)'in, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden gelen çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli Sındırgı'da kendisine yardım ve yataklık yapan 2'si ünivesite öğrencisi 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Olayın şüphelisi Birdal Ş.'nin "Susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

Kartal, Kordon boyu mahallesinde 26 Mart 2019 tarihinde vatandaşlar deniz kenarındaki kayalıklarda birinin yattığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri başında kan izi bulunan Tolga Aksünger'in cesedi ile karşılaştı. İlk bakışta düşerek başını kayalara vurmuş gibi duran Tolga Aksünger'in yapılan incelemede tabanca kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

POLİS 10 PLAKALI OTOMOBİLİ TAKİBE ALDI

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada görgü tanıkları ve kamera görüntülerini kullanarak 10 plaka numaralı,  mavi renkte bir otomobili tespit etti. Bu otomobilin olayın hemen öncesinde Balıkesir'den İstanbul'a geldiği belirlendi. Polis, Balıkesir, İstanbul arasındaki oto yoldaki kamera görüntülerini inceleyerek aracın plakasını tespit etti.

İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BALIKESİR POLİSİNE TESLİM OLDU

Polis şüphelilerin peşine düşerken, Balıkesir Cinayet Büro Amirliğine başvuran üniversite öğrencileri S.İ.(19), S.A.(20) polise teslim olarak cinayeti itiraf etti. Gençler polise "Yanımızda daha önceden tanıdığımız Birdal Ş. vardı. Bize bir otomobil kiralamamızı İstanbul'a gezmeye gideceğimizi söyledi. Parasını o verecekti. Dediğini yaptık. Birlikte İstanbul'a geldiğimizde arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Buluşma sırasında kavga ettiler o adamı öldürdü. Korktuk onunla birlikte kaçtık." dediler.

ŞÜPHELİ SINDIRGI DA YAKALANDI

Bunun üzerine polis olayın zanlısı Birdal Ş.'yi aramaya başladı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli Birdal Ş. gözaltına alınırken, ona İstanbul'da barınma imkanı sağlayan A.T.(31) de yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 4 kişi olayla ilgili sorgulandı Cinayet Büro Amirliğinde öldürdüğü kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Birdal Ş. cinayetin sebebi konusunda konuşmayarak ifade vermedi ve "susma" hakkını kullandı. Birdal Ş.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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