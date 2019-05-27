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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/DHA
27.05.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Kartal'da silahla intihar iddiası

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Kartal'da silahla intihar iddiası

KARTAL'da bir kişinin, yalnız yaşadığı evde silahla göğsüne ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddialara göre, Ender D. (40), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir Kartal'daki yeni taşındığı evde yalnız kalıyordu. Ender D., evde yalnız olduğu sırada silahla göğsüne bir el ateş ederek intihar etti. Ender D.'nin yakın arkadaşları eve geldiğinde onun kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Ender D.'nin öldüğü belirlendi. Ender D.'nin cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İlk incelemelerde olayın intihar oluğu tespit edilirken polisinin soruşturması sürüyor.

 

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