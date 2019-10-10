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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınacak

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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında inşa edilerek mart ayında açılan ve bazı birimlerinde hizmet vermeye başlayan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer birimlerinin taşınma sürecinin 12 Ekim'de başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İSMEP kapsamında, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyonu Birimi tarafından inşa edilen ve mart ayında açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari birimleri ve bazı polikliniklerinde hizmet verilmeye başlandı.

Hastanenin tam kapasite ile faaliyete geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda, acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma süreci 12 Ekim Cumartesi saat 08.00'de başlayacak.

Acil birimler dışındaki bölümlerde sağlık hizmeti taşınma sürecinde aksamadan devam edecek.

Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde 12 Ekim Cumartesi 08.00 ile 20.00 saatleri arasında, Erişkin Acil Servisi'nde 14 Ekim Pazartesi saat 08.00'den 15 Ekim Salı saat 08.00'e kadar hizmet veremeyecek.

Tüm personel ve ekipman planlamaları yapılırken, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve 112 ambulans servisleri ile sürekli koordinasyon sağlanacak.

İl Sağlık Müdürlüğünce herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alındı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasında 192 poliklinik, 43 ameliyathane, 129 yoğun bakım ünitesi ve 1105 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti sunulacak.
Muhabir : Mücahit TüretkenYayınlayan : Sibel Kurtoğlu

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