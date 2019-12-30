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Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:49,Son Güncelleme:/

Kars'ta kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

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Kars'ta kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda Selim ilçesi Laloğlu köyünde izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişi suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince izinsiz kazı yapılan alanda 2x1 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur bulundu, 1 adet traktör, 2 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet manevela ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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