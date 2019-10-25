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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
25.10.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Karnında yarım kiloluk sargı bezi unutuldu! İnceleme başlatıldı

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Karnında yarım kiloluk sargı bezi unutuldu! İnceleme başlatıldı

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü'nce safra ameliyatının ardından sağlık durumu kötüleşen, operasyondan 9 ay sonra kaldırıldığı hastanede, karnında yarım kiloluk sargı bezi unutulduğu belirlenen Muazzez Alan'ın (86) ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'de yaşayan Muazzez Alan, 9 ay önce, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde safra ameliyatı oldu. Operasyonun ardından taburcu edilen Alan, ameliyattan bir süre sonra fenalaştı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle ameliyat olduğu hastanede kontrol edilen Alan, iddiaya göre, sağlık durumunun normal olduğu söylenerek, eve gönderildi.

Son dönemde iştahtan kesilen ve aşırı kilo veren Alan, ailesi tarafından bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde, yaşlı kadının karnında cisim tespit edildi. Ameliyata alınan Alan'ın karın boşluğundan, yarım kiloluk sargı bezi çıkarıldı. Ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra Muazzez Alan, hayatını kaybetti.

Alan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alan'ın ailesi, ameliyatı yapan ve sargı bezini unuttuğunu iddia ettikleri doktor hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muazzez Alan'ın cenazesi, otopsi sonrası, memleketi İzmir'in Karaburun ilçesinde toprağa verildi. 

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. 

 

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