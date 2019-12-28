Karneler ne zaman alınacak? Sömestr ve 15 tatil ne zaman başlıyor?

İlk dönemi neredeyse tamamlayan öğrenciler, karnelerin alınacağı tarihi araştırmaya başladı. Tatil planlarına yön verecek olan velilerin yanı sıra şehir dışına çıkma hazırlığında olan öğrenciler de MEB takviminde yer alan yarıyıl tatilinin tarihini sorguluyor. Milyonlarca öğrenci ocak ayında çalacak olan son ders zili ile beraber 15 tatil dönemine girecek. Peki, karneler ocak ayının kaçında alınacak? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? İşte, o konu hakkında detaylar.

KARNE TATİLİ İLE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MESLEKİ VE TEKNİK ALAN ÖĞRETMENLERİNİN YÜZDE 35'İNE EĞİTİM İMKANI

2019 yılı sonunda 18 bin 4 mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmeninin mesleki gelişim eğitimi tamamlandı. Böylece 2019 yılında öğretmen eğitimi ile ilgili konulan hedefe ulaşıldı. Hatta konulan hedefin üzerine çıkılıp iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayısı 2018 yılına göre 7 kat arttı.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde son bir yılda atılan adımların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ve mesleki alanlardaki güncel gelişmeleri takip etmeyi sağlayan alan öğretmenlerinin iş başı eğitimleri ve mesleki gelişim eğitimleri ile ilgili kapsamlı bir paket hazırlanmıştı.



2019 yılı sonuna konulan hedefe ilk 8 ayda ulaşılınca, hedef güncellenerek kamuoyuna 15 bin alan öğretmeni olarak duyurulmuştu. 2019 yılı sonunda güncel hedef de aşılarak 18 bin 4 öğretmenin mesleki gelişim eğitimi tamamlandı. Böylece 2019 yılında iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayısı 2018 yılına göre 7 kat arttı.



Yeni imzalanan iş birliği protokolleri ile 2019 yılı için iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alacak alan öğretmen sayısında önemli artış yaptıklarının altını çizen Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi: "2019 yılı için başlangıçta 8.400 öğretmenimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni işbirlikleri ile bu sayıyı 10.000'e çıkartmış ve planlamasını da yapmıştık. 2019 yılının ilk sekiz ayında bu hedefe ulaşınca hedefimizi 15 bin öğretmen eğitimi olarak güncelledik. Düzenlediğimiz merkezi ve mahalli eğitimlerde 2019 yılında toplam 18.004 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. Böylece bir yılda mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenlerinin %35'i iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. 2018 yılı ile karşılaştırıldığında da iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayımızı 2018 yılına göre 7 kat artırmış olduk."



Eğitimlerin %95'i sektörlerle iş birlikleri kapsamında

Mesleki ve teknik eğitim alanında sektörlerle işbirliklerine büyük önem verdiklerini ve çok güçlü iş birlikleri kurduklarının altını çizen Özer şunları söyledi: "Bu iş birliklerinin meyvelerini kısa vadede almaya başladık. 2019 yılında 18 bin 4 öğretmenimize verdiğimiz iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin %95'ni sektörlerle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde verdik. Bu sonuç mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurulan güçlü iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu sürece katkı veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma, sektör temsilcilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."