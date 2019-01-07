Karneler ne zaman alınacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?
Karne gününe çok az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 tatil tarihi bilgisini sorgulayan binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yarıyıl tatili ile boş vakit elde edecek olan birçok öğrenci, bu yıl toplam 16 gün sürecek olan sömestr tatiline karnelerini aldıktan sonra başlayacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, karnelerin alınacağı tarih ve detaylı bilgiler
Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okullarla bağlantılı olarak çalışan birçok kişinin araştırdığı karneler ne zaman alınacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte, birçok kişinin merakla beklediği o tarih hakkında bazı bilgiler
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı güncel takvim bilgilerine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak.
Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak konusu olan yaz tatili, kısalıp kısalmayacağı ile araştırılıyor. İşte, Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı yaz tatili açıklaması
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
Yaz tatilinin kaç gün olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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