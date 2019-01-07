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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.01.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Karneler ne zaman alınacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?

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Karneler ne zaman alınacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Karne gününe çok az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 tatil tarihi bilgisini sorgulayan binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yarıyıl tatili ile boş vakit elde edecek olan birçok öğrenci, bu yıl toplam 16 gün sürecek olan sömestr tatiline karnelerini aldıktan sonra başlayacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, karnelerin alınacağı tarih ve detaylı bilgiler

Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okullarla bağlantılı olarak çalışan birçok kişinin araştırdığı karneler ne zaman alınacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte, birçok kişinin merakla beklediği o tarih hakkında bazı bilgiler

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı güncel takvim bilgilerine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak.

Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak konusu olan yaz tatili, kısalıp kısalmayacağı ile araştırılıyor. İşte, Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı yaz tatili açıklaması

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

Yaz tatilinin kaç gün olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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