Karne uyarıları

KARNENİN, belirli bir zaman dilimindeki akademik ve sosyal gelişimi yansıtan bir değerlendirme aracı olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, önerilerini şöyle sıralıyor:

KIRICI OLMAYIN

- “Karnenin temel amacı öğrencinin akademik süreçlerde ne durumda olduğunu göstermek. Karne ülkemizde başarının göstergesi olarak sunulur ve öyle de kabul edilir. Ancak tek başına karne bir başarı göstergesi değil. Öğrenci akademik özelliklerin yanı sıra kişisel ve sosyal özellikleri ile de vardır ve onu bütünsel değerlendirilmek daha sağlıklı olur.

- Aileler karneyle ilgili görüşlerini dikkatli biçimde çocuklarıyla paylaşmalı. Karne durumu öğrencinin kişiliğinin önüne geçmemeli. Ebeveynler çocuklarını koşulsuz kabul ettiklerini hissettirmeli. Karne öğrencinin asla kişiliğinin bir parçası olarak görülmemeli. Karne başarısı ile çocukların kişiliklerinin değerlendirilmesi, etiketlenmesi yanlış. Öğrenme durumsaldır ve aile tutumu, öğretmen, sınıf, araç-gereç vb. pek çok etmenden etkilenir.

- Çocuğun kendi karnesiyle ilgili düşüncelerini öğrenmek önemli. Zayıf ya da güçlü olduğu derslerle ilgili düşüncelerini öğrenip bundan yola çıkarak öğrencilerin kendi çalışma planlarını hazırlamalarına yardımcı olmalı.

VELİNİN KARNESİ

- Aile bireyleri karne kavramıyla ilgili görüşlerini çekinmeden, kırıcı olmayan bir dille çocuklarıyla paylaşmalı. Çocuk kendi öz değerlendirmesini çekinmeden yapabilmeli. Çocuğun kendi karnesiyle ilgili düşünceleri dinlenmeli, öğrenilmeli.

- Çocuğunu iyi tanıyan bir veli karneyle ilgili çok olumlu ya da olumsuz bir tutum sergilememesi gerektiğini bilir. Bu nedenleri anlamadan sadece sonuca odaklanmak velinin kendi ebeveynlik karnesinin asla düzelemeyeceğini gösterir. Çocuklarımızı olduğu gibi kabul etmek ve onlarla ilgili olumlu duygulara sahip olduğumuzu hissettirmek en sağlıklısı.”

İKİNCİ DÖNEM SINAVLAR BEKLİYOR

- İKİNCİ yarı yıl 3 Şubat’ta başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan’da yapılacak. Okullar 19 Haziran’da kapanacak. İkinci dönemde öğrencileri sınavlar da bekliyor olacak. Liselere Giriş Sınavı, 7 Haziran’da; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20 ve 21 Haziran’da yapılacak. YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta yapılacak, sonuçları ise 23 Temmuz’da açıklanacak.