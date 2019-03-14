KarlÄ±ova- Erzurum yolu kardan kapandÄ±, araÃ§lar mahsur kaldÄ±

KarlÄ±ova- Erzurum yolu kardan kapandÄ±, araçlar mahsur kaldÄ±
BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan Erzurum karayolunda onlarca araÃ§ mahsur kaldÄ±.
Kentte devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÅŸamÄ± olumsuz yÃ¶nde etkiliyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± KarlÄ±ova- Erzurum karayolundaki Herdo Deresi mevkisinde yol ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azaldÄ±ÄŸÄ± yolda onlarca araÃ§ mahsur kaldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, araÃ§larÄ±nÄ± park edip beklerken, yolun aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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