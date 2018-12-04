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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.12.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Karısını öldüren kocadan kan donduran ifadeler: 'Bana o sözü söyleyince kendimi kaybettim'

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Karısını öldüren kocadan kan donduran ifadeler: 'Bana o sözü söyleyince kendimi kaybettim'

Kayseri’de uzaklaştırma kararı bulunan ve bir alış veriş merkezi teras katında eşine kurşun yağdırarak öldüren 33 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık mahkemede, “Olay günü eşim barışmak istemedi. Bana ‘sen erkek misin’ diyerek baş koyduğum o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim” dedi. 

31 Ekim’de Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan mağazasının teras katı yemek bölümünde meydana gelen olayda E. A., uzaklaştırması olan kocası L.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası L.A. yanında bulundurduğu silah ile 5 el kadına silah sıktı.

E.A. belinden, elinden ve çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 acil ekipleri geldi. Erciyes Üniversitesi Hastanesi Aciline kaldırılan L.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık L.A. ile sanık avukatı hazır bulunurken, müştekilerden hiç kimse katılmadı. 

“OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE ERKEKLE YAKALADIM” 

33 yaşındaki 2 çocuk babası, özel sektörde çalıştığını söyleyen tutuklu sanık L.A., “Olaydan bir gün önce eşimin evine gittiğimde sesler geliyordu. Biz polisleri aradık. 20 dakika sonra kapıyı açtı. İçeride erkek sesini duyuyordum. Polis ilk aradığında bulamadı, biz eşimle karakola gittiğimizde dayım orada bekledi. Komşu kızları içeride biri olduğunu belirleyen video çekmişler. Polislere söyleyince yeniden eve gittiler. Ç.D. isimli erkeği evde ikinci aramalarında buldular” dedi. 

“BANA ‘SEN ERKEK MİSİN’ DEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM” 

Eşi E.A. ile olay tarihinde boşanmadıklarını, halen eşi olduğunu söyleyen L.A., işlediği cinayeti şöyle anlattı:

“Evlerimizi ayırmıştık. Bana uzaklaştırma kararı verilmişti. Eşimin beni aldattığına şüpheleniyordum ama kesin değildi. Olaydan 1 gün önce söz konusu olay yaşanınca aldatıldığımı anladım. O akşam annem S.A.’nın Yeşilhisar’daki evine gittim. Eşimin ailesi ile de o akşam bu durumu konuştuk, boşanacağımı söyledim. Sevdiğim kadındı, severek evlendik. Ve olay günü ben onu affetmek için, her şeyi ile kabul etmek için görüşmek istedim.

Telefonda konuştuğumda Alış veriş merkezinin teras katında olduğunu, yanında o aldattığı erkeğin de olduğunu söyledi. Ben de tuzak olacağını düşünüp, kendimi korumak için yanımda silahı taşıdım. Gitmeden önce tabancanın ağzında mermi vardı. Mermi sürekli tabancanın ağzında olacak şekilde dururdu. Buluştuğumuzda ben barışmak istediğimi, çocuklarımız olduğunu söyledim.

Eşim barışmak istemedi, Bana ‘sen erkek misin’ diyerek kendisini cinsel anlamda doyuramadığımı, diğer şahsın cinsel anlamda doyurduğunu söyleyip, baş koyduğum o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim. O esnada ‘namusumu temizledim’ gibi kelimeler kullandığımı hatırlamıyorum. Çok seviyordum, çok pişmanım, keşke yapmasaydım.” 

Öldürülen E. A. ile Ç.D. arasında yoğun mesajlaşma ve görüşme trafiğine dair rapor, dosyaya konuldu. 3 tanığın dinlendiği davada, mahkeme heyeti müşteki tarafın da beyanlarının alınması için duruşmayı saat 16.30’a erteledi. Mahkeme, müşteki beyanlarını da aldıktan sonra sanık hakkındaki kararını saat 16.30’da açıklayacak. 

Kayseri’de ayrılma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdıKayseri'de dün bir alışveriş merkezinin terasındaki kafeteryasında buluştuğu, boşanma kararı aldığı eşi Levent Akgül (33) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Emine Akgül'ün (25), 2 gün eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde "Emine'yi seviyordum. Yuvamız yıkılsın istemedim" diye konuşan zanlı Akgül'ün, alışveriş merkezinin girişindeki güvenlik kontrolünden tabancayla nasıl geçtiği de araştırılıyor.
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