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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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OSMANİYE (İHA)
18.07.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Karısı evden attı çıplak bir halde sokakta kaldı

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Karısı evden attı çıplak bir halde sokakta kaldı

Osmaniye'de bir parkta çıplak bir adam gören vatandaşlar polisi aradı, çırılçıplak parkta oturan adam ise “Karım evden uzaklaştırdı elbisem yok ne yapayım” diyerek kendini savundu.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi tarafından evden uzaklaştırma cezası aldırılan 34 yaşındaki Alper Ç.'yi çırılçıplak şekilde parkta görenler polisi aradı. Karakola götürülen Alper Ç. "Karım evden uzaklaştırdı elbisem yok ne yapayım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş olarak görev yaparken malulen emekli olan 34 yaşındaki Alper Ç., 2014 yılında eşi Arzu A.’dan boşandı. Boşandıktan sonra ayrı ayrı evlerde Kadirli ilçesine yerleşen Alper Ç ve Arzu A. 14 yaşındaki çocukları için tekrardan bir araya gelip bu kez resmi nikah yapmadan beraber yaşamaya başladılar. Ancak bir süre sonra yine çiftin aralarında şiddetli geçimsizlik meydana geldi. Geçen hafta eşi Alper Ç. için evden uzaklaştırma kararı aldıran Arzu A. iddiaya göre Alper Ç.’yi kişisel eşyalarını dahi vermeden evden kovdu.

Akşam saatlerinde altında sadece iç çamaşırı olan ve üzeri çıplak şekilde parkta çömelmiş adamı görenler telefona sarılarak polisi aradı. Polis ekipleri olay yerine gelince çıplak şekilde parkta duran Alper Ç, "Karım evden uzaklaştırdı elbisem yok ne yapayım" dedi. Mağdur olduğunu iddia eden Alper Ç, “Boşandıktan sonra eşimle yeniden barıştık birlikte yaşamaya başladık. Ben de malulen emekli oldum. Emeklilik paramı aldım. Meğer her şey para içinmiş. 50 bin lira eşimin şu anki oturduğu evini tadilat yaptırdım. Beni borçlandırdı tüm ev eşyalarını yenilettirdi. Her şeyi tamam etti sonra da evden çık git şeklinde bana baskı yaptı. Paramı yedi beni böyle ortada bıraktı. Şimdi de evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Evime girip kişisel eşyalarımı dahi alamıyorum. Giyecek bir şeyim yok cebimde 1 lira para yok çırılçıplak ortada kaldım” şeklinde konuştu.

Çıplak şekilde olay yerine gelen polis ekiplerince ekip otosuna bindirilerek karakola götürülen Alper Ç., daha sonra Kabahatler Kanununa göre ceza kesilip serbest bırakıldı.

Karısı evden attı çıplak bir halde sokakta kaldı


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