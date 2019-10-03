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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
03.10.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

'Karıncayı bile incitmemiştim' dedi... Gözyaşlarına boğuldu

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'Karıncayı bile incitmemiştim' dedi... Gözyaşlarına boğuldu

Karaman'da otomobili ile çarptığı bisikletin sürücüsü Cafer İzci'nin (42) yaralanmasına neden olan Çiğdem Öz, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diyerek gözyaşı döktü.

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  • Karıncayı bile incitmemiştim dedi... Gözyaşlarına boğuldu
  • Karıncayı bile incitmemiştim dedi... Gözyaşlarına boğuldu
  • Karıncayı bile incitmemiştim dedi... Gözyaşlarına boğuldu
  • Karıncayı bile incitmemiştim dedi... Gözyaşlarına boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Çiğdem Öz idaresindeki 70 FS 196 plakalı otomobil, kavşakta Cafer İzci'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen İzci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı İzci'ye müdahale ederken, otomobil sürücüsü Öz, kaldırımda oturarak, 'Ben ömrümde karıncayı bile incitmemiştim' diyerek gözyaşı döktü.

Vatandaşlar, Çiğdem Öz'ü sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf ederken yaralı olan Cafer İzci, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Çiğdem Öz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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