“Karım şiddet uyguluyor” dedi, boşandı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan davanın dilekçesine göre S.E. ile N.E. çifti 6 ay önce evlendi. Çiftin bu evliliklerinden çocukları olmadı. İddiaya göre çift, evlendikleri günden beri fikren ve ruhen birbirlerine uyum sağlayamadı. Davacı koca S.E., evlilik birliği içinde tüm görevleri yerine getirmesine rağmen davalı eşinin sorumluluklarını yerine getiremediğini öne sürdü. S.E., bu nedenle evlerinde kavganın hiç eksik olmadığını belirtti.

'KAYNAR ÇAY SUYU DÖKTÜ'

Yine S.E.’nin iddiasına göre davalı eşi N.E., kavga ettikleri bir gün eşine yumruk attı. Aniden S.E.’nin üzerine atılan N.E., eşini tırnakladı. Bu olaydan iki-üç gün sonra evde yine kavga çıktı. N.E. bu defa kaynar çay suyunu eşinin üstüne döktü. Eşinin şiddetine maruz kaldığını söyleyen S.E. polise haber verince olay karakola yansıdı. Dava dilekçesinde, “Davalının bu tutum ve davranışları nedeniyle aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygı bitmiş olup iki yabancı gibi olduk. Aile birliğimiz temelinden yıkılmış olup müşterek hayatımız çekilmez bir hal almıştır. Aldığım darp raporu ve polis kayıtlarının incelenmesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmamıza karar verilsin” dedi.

KADIN, ERKEĞE ŞİDDET UYGULADI

Davalı N.E.’nin avukatı da “Davalı ile sulh olma ihtimalimiz mümkün değildir. Arabulucuya gitmeyeceğiz. Müvekkilim de boşanmakta kararlıdır. Biz de boşanmayı kabul ediyoruz. Davalı ile müvekkilin boşanmalarına karar verilsin. Karşı taraftan herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebimiz yoktur” dedi. Mahkemede hazır bulunan S.E.’nin kardeşi M.A. tanık olarak dinlendi. M.A., “Tarafların daha bir yıl dolmadan sürekli tartıştıklarını görüyordum. En son ayrılmalarına sebep olan olayda ben kardeşimin yüzündeki şiddet izlerini gördüm. Genelde erkekler kadınlara şiddet uygular. Ancak tam tersi davalı kadın, kardeşime şiddet uyguluyordu. Taraflar bu nedenle anlaşamıyorlar” dedi.

Davayı kabul eden mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.