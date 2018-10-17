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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ISPARTA (İHA)
17.10.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti korkunç gerçek ortaya çıktı

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‘Karım kayboldu’ diye polise gitti korkunç gerçek ortaya çıktı

Isparta’da akıl almaz cinayet, önce öldürdü sonra kayıp müracaatına gitti. Karısını öldüren kamyoncu, kayıp ilanı için polise başvurunca gerçek ortaya çıktı.

Isparta’da 2 gün önce öldürdüğü eşi için kayıp ilanı vermek için emniyete giden kamyon şoförünün çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis cinayeti ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta’da kamyon şoförlüğü yapan 23 yaşındaki F.T, 15 Ekim'de eşi Ümmühan T.'yi (22) boğarak öldürdükten sonra, cesedi Keçiborlu-Dinar yolundaki boş alana attı. Olaydan bir gün sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden F.T. polise ‘karım kayboldu’ diyerek, kayıp müracaatında bulundu. Bu sırada çelişkili ifadeler veren F.T.’nin durumundan şüphelenen polis, yaptığı sorgulama sonucu cinayeti itiraf ettirdi.

Daha sonra cesedi attığı yeri polise gösteren şüphelinin gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan, cinayetin nedeni kesin olarak bilinmezken, aldatma şüphesi ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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